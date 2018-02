Vai a 32 total de casos suspeitos de gripe suína no País Boletim de hoje do Ministério da Saúde mostra que subiu de 22 para 32 o número de casos considerados suspeitos de contrair o vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína, no País. Os casos suspeitos estão nos Estados de São Paulo (14), Distrito Federal (4), Rio de Janeiro (4), Alagoas (2), Minas Gerais (2), Paraná (2), Pernambuco (2), Ceará (1) e Rondônia (1). Segundo o ministério, as amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial.