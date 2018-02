Vai a 67 total de cidades em emergência no MA Mais três municípios comunicaram ao governo do Maranhão que estão em situação de emergência em função das chuvas que caem no Estado desde o mês passado. Com isso, chega a 67 o número de cidades atingidas pelas chuvas no Maranhão, onde já morreram nove pessoas, prejudicando 167.883 e deixando 24.934 desabrigados e 33.034 desalojados.