Vai a 7 total de mortes provocadas pelas chuvas na BA

Segundo os bombeiros, ainda estão sendo feitas buscas por mais uma desaparecida, Beatriz, de 6 anos, que foi arrastada pela correnteza, também na terça, junto com a mãe, Fernanda Bispo dos Santos, de 27 anos. Na noite de ontem, foi localizado um corpo nas proximidades do local de onde o de Fernanda foi encontrado, no fim da manhã de ontem, mas ainda não há confirmação de que se trate de Beatriz.

De acordo com a Coordenação da Defesa Civil do município (Codesal), há 246 famílias desabrigadas na capital baiana. Voltou a chover mais forte na manhã de hoje. O órgão registrou, entre a zero hora e o meio dia de hoje, 181 ocorrências relacionadas à precipitação, das quais 126 deslizamentos de terra e um desabamento de imóvel. Não há informação sobre feridos.