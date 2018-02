Vai a dez total de presos em operação contra pedofilia Subiu para dez o número de presos pela Polícia Federal (PF), hoje, na maior operação já ocorrida no Brasil contra a pornografia infantil na internet. Os suspeitos, detidos em flagrante, sendo cinco deles em São Paulo, usavam sites de relacionamento para troca do material pornográfico. Desencadeada em 20 Estados e no Distrito Federal, a operação Turko (anagrama de Orkut) mobilizou 400 policiais no cumprimento de 92 mandados de busca e apreensão. As outras prisões ocorreram no Rio Grande do Sul (2), no Espírito Santo (1), em Pernambuco (1) e na Paraíba (1).