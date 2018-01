Vai aí uma pizza de WiMAX? Segundo Iran Lima Gonçalves,gerente de arquitetura de soluções do CPqD, há controvérsias quanto à sobrevida do 3G diante da tecnologia WiMAX. "A minha opinião pessoal é a de que o WiMAX serve mais à transmissão de dados e menos à mobilidade e à voz." De acordo com o raciocínio do pesquisador que trabalhou em projetos-piloto com o WiMAX no Brasil, a nova tecnologia seria usada por quem precisa navegar bastante e fazer downloads. Já o 3G continuaria no bolso para as ligações de todo dia e "quebraria o galho" em casos como consultas de e-mail. A declaração está alinhada com o pensamento de Cássio Tietê, da Intel. "O modelo de negócio mais provável para as tecnologias sem fio será o que chamamos de pizza de pepperoni: onde o queijo é o WiMAX e as rodelas, as outras tecnologias sem fio." O Brasil, que tem 5% a menos de penetração de WiMAX do que outros países emergentes, precisa acelerar os preparativos para desfrutar dessa refeição.