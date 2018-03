Vai-Vai leva 50 anos de Paulínia para a avenida "É a escola do povo!" É este o grito que anima, pelo menos duas vezes por semana, os ensaios da Vai-Vai, maior campeã do carnaval de São Paulo. Com 14 títulos, a escola do Bexiga leva para o sambódromo um enredo sobre a cidade paulista de Paulínia, sua história e seu cinema. "A escola tem um chão muito forte. A comunidade transforma o desfile em uma vitória, isso me dá segurança", conta o carnavalesco Chico Spinoza.