Vai-Vai leva o tema educação para o Sambódromo A escola de samba Vai-Vai acaba de entrar no Sambódromo. Neste ano, a escola aborda o tema educação, com um enredo inspirado na peça teatral do empresário Antônio Ermírio de Moraes, "Acorda Brasil". Cerca de 4 mil pessoas participam da apresentação, movidas pelo samba-enredo "Vai-Vai Acorda Brasil", composto por Zé Carlinhos, Nayo Denai, Vagner Almeida e Danilo Alves e interpretado por Carlos Junior. Um dos destaques anunciados pela Vai-Vai é a presença do pianista João Carlos Martins - grande especialista e intérprete da obra de Johann Sebastian Bach -, que teve a carreira abreviada por uma doença nervosa nas mãos, e de Mano Brown, dos Racionais MCs. Fundada oficialmente em 1930, no bairro do Bixiga, a Vai-Vai é a agremiação mais antiga do Grupo Especial, com 12 títulos de campeã. Em 2007, com o enredo "O 4º Reino, O Reino do Absurdo", a escola ficou na terceira colocação.