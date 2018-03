Vai-Vai levanta o público no Sambódromo de SP A escola de samba Vai-Vai, que acabou de desfilar no Sambódromo em São Paulo, mostrou que tem a nítida noção do que é espetáculo: conseguiu levantar a platéia de aproximadamente 30 mil pessoas que se encontram nesta madrugada de domingo no Anhembi. Todas as escolas que passaram antes tentaram e até conseguiram mexer com o público. Mas a Vai-Vai mostrou algo mais e estabeleceu uma comunicação total na passarela. O segredo pode estar no samba-enredo "Vai-Vai Acorda Brasil", em que a escola fez uma crítica à corrupção e defendeu a educação como a chave para resolver os problemas do País. O samba é inspirado na peça "Acorda Brasil!", do empresário e presidente do Conselho de Administração da Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes. Nas arquibancadas, as pessoas reagiam com alegria a cada movimento da escola, agitando as bandeirolas distribuídas pelos integrantes da Vai-Vai, e cantavam empolgadas a letra da música, que pregava "alô Brasil! O nosso povo quer mais educação pra ser feliz!/Com união, vencer a corrupção/Passar a limpo este país!."