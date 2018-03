Vai-Vai termina desfile em clima de campeã da 1ª noite Penúltima a entrar no Sambódromo depois de uma noite com chuva sem trégua, a Vai-Vai animou a arquibancada, que já era formada em boa parte por simpatizantes da escola. O público cantou junto com a escola o samba-enredo que enalteceu a cidade de Paulínia como pólo industrial e cultural. As fantasias caprichadas e coloridas e os passistas animados ajudaram a levantar o público até o fim do desfile, que se encerrou já com o céu clareando.