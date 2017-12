Vai-Vai traz carro abre-alas de 90 metros para desfile

Segundo o carnavalesco da Vai-Vai, André Marins, o abre-alas da escola, de 90 metros de comprimento, é o maior carro alegórico que já passou pelo Anhembi. "As gigantes estruturas de homens montados em cavalos mostram a cavalgada dos pampas, representando a vinda desse furacão chamado Elis do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo."

Com Maria Rita na comissão de frente, a Vai-Vai começou a apresentar seu desfile sobre Elis Regina às 5h07 com participação emocionante do público, que acena bandeiras e canta alto o samba. O ex jogador de futebol Cafu vem à frente da escola com a diretoria.

O segundo carro da Vai-Vai traz Luciana Melo e Jair Rodrigues, o Jairzinho, como destaques. O carro deles tem referências aos anos 60. E assim como a Império de Casa Verde, a Vai-Vai também traz uma ala formada somente por crianças.

A Comissão de frente mostra as diferentes fases de Elis Regina em 15 figurinos, com Maria Rita à frente. Para empurrar a Vai-Vai na avenida, o público do Anhembi recebeu, além de bandeiras, máscaras da cantora Elis Regina, homenageada pela agremiação do Bexiga.