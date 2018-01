Vai viajar à China? Cuidado com os preços das ligações de celular Quem vai viajar à China para assistir aos Jogos de perto e pretende usar o celular deve prestar atenção aos custos das ligações. Na Claro, os clientes que ligarem para o Brasil pagarão R$ 8,62 por minuto. Para receber chamadas, o preço será de R$ 4,74 por minuto. As mensagens de textos (SMS) custarão R$ 0,80. SMS recebidos são gratuitos em todas as operadoras. Já os clientes da Tim pagarão US$ 4,49 por minuto para telefonar para o Brasil. As chamadas recebidas custarão US$ 1,99 e as mensagens de texto, US$ 0,55. Pela Vivo, ligar para o Brasil custará US$ 3,29 por minuto e as chamadas recebidas sairão por US$ 1,29 mais uma taxa, que será de R$ 3,95 (das 9 horas às 18 horas no Brasil, de segunda a sexta) ou de R$ 3,75 (das 18 horas às 9 horas, de segunda a sexta e nos sábados, domingos e feriados). A mensagem de texto custará R$ 0,79 mais o valor de um SMS do plano. Uma alternativa é comprar um chip local, mas verifique os preços. Veja reportagem do Link sobre tarifas internacionais em http://tinyurl.com/tarifasexterior