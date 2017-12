Valcke diz que Curitiba ainda tem 'trabalho a fazer' e cita gramado

"Costumo ser uma pessoa negativa, faz parte da minha função na Fifa, para proteger a Fifa e o que estamos fazendo. Pelo que vimos, ainda há algum trabalho a fazer no estádio", disse ele a jornalistas após inspecionar a arena de Curitiba.

Valcke afirmou que há assentos a serem instalados no estádio e que a grama "precisa ficar mais forte" e ser protegida.

"Não temos uma maratona, mas temos uma meia-maratona até o final da corrida, para ter tudo pronto para o jogo-teste e para o primeiro jogo da Copa", disse.

O dirigente reclamou ainda que há obras a fazer no entorno da arena, que chegou a ser ameaçada de ficar fora do Mundial por causa de atrasos e só foi reconfirmada no torneio no final de fevereiro.

"Foram dias mal dormidos e a superação de muitas dificuldades, mas tivemos o apoio e a compreensão de todos. Agora vamos continuar trabalhando para que o estádio esteja pronto para o evento-teste", declarou Mario Celso Petraglia, presidente do Atlético Paranaense, dono do estádio.

A Arena da Baixada receberá quatro jogos da primeira fase da Copa, o primeiro deles no dia 16 de junho, entre Irã e Nigéria.

O estádio da capital paranaense fará apenas um evento-teste antes da Copa, que ocorrerá no dia 14 de maio. "Sempre falei que era preciso mais de um teste. O ideal são dois ou três. Aqui teremos apenas um com toda a capacidade do estádio, então teremos de fazer com que tudo funcione bem, não temos outra escolha", afirmou o secretário-geral da Fifa.

Nesta manhã, Valcke visitou a Arena Corinthians e admitiu que o estádio de abertura do Mundial ficará pronto "no último minuto". A arena paulista também fará apenas um evento-teste, em 17 ou 18 de maio, mas com 50 mil torcedores, e não com a capacidade total do estádio, 68 mil lugares.

O dirigente da Fifa vai visitar na quarta-feira a Arena Pantanal, em Cuiabá, que ainda não foi concluída, e no dia seguinte estará em Fortaleza, onde conhecerá o local da Fan Fest.

A visita dele ao Brasil se encerra no Rio de Janeiro, onde participa de reunião de diretoria do Comitê Organizador Local (COL) na sexta-feira.

(Reportagem de Reuters TV; texto de Tatiana Ramil, em São Paulo; edição de Eduardo Simões)