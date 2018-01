Vale a pena ver e rever YOUTUBE – É o mais popular site de vídeos online do planeta. Precisa falar mais? (www.youtube.com) CURRENT TV – Canal de TV independente, dirigido por Al Gore. O internauta vota nos principais vídeos, e os mais votados ganham destaque na chamada da home (www.current.com) FUNNY OR DIE – Site de humor americano, amador ou profissional, onde grandes nomes da comédia, como o ator Will Ferrell, lançam material exclusivo (www.funnyordie.com) METACAFE – Popular site de vídeos. Seu destaque é que ele remunera os vídeos mais populares. Mas, para isso, eles precisam ser feitos pelo próprio internauta (www.metacafe.com) VIDEOJUG – Site dedicado exclusivamente a vídeos de "How To". São tutoriais que ensinam a dar o nó em uma gravata ou transformar um cigarro em uma flor (?) (www.videojug.com) DAILYMOTION – Principal concorrente do serviço do Google, também tem muito conteúdo amador. Popular na França (www.dailymotion.com) VIMEO – Dê uma olhada no canal de vídeos apenas em alta definição. É de impressionar, tamanha a qualidade (www.vimeo.com) FIZTV - Canal brasileiro de vídeos, pertencente ao Grupo Abril. Por remunerar quem publica seus vídeos, é voltado para quem quer achar novos talentos do audiovisual nacional (www.fiztv.com.br) IF:MV – Tem saudades dos bons tempos em que a MTV passava videoclipes quase 24 horas por dia? Então esse é o lugar. (http://ifmv.blogspot.com) LIVELEAK – A idéia aqui é exibir um noticiário internacional sem censuras e de forma livre. (www.liveleak.org) LIVEROOM – Apenas entrevistas e shows exclusivos com músicos que não são muito conhecidos hoje, mas que poderão fazer sucesso amanhã (http://liveroom.tv) YAHOO !VIDEO – Canal de vídeos do Yahoo! Especula-se que hoje esteja apenas atrás do YouTube no ranking de popularidade (http://br.video.yahoo.com) GODTUBE – Sim, já existe o "YouTube do Senhor". Aqui só têm vídeos religiosos. Recentemente o site recebeu um investimento de US$ 40 milhões. (www.godtube.com) COLLEGEHUMOR – Vídeos de humor americano. Muitos virais que circulam pela internet (principalmente aquelas coisas bem toscas) são filhotes desse site (www.collegehumor.com) MY DAWN CHANNEL – Aqui qualquer pessoa pode ter um programa de TV. Não deixe de assistir o Cooking with Coolio, em que o rapper Coolio dá dicas de receitas culinárias. Bizarro! (www.mydawnchannel.com) VBS TV - O diretor de programação desse site é ninguém menos que o cineasta Spike Jonze , de Quero Ser John Malkovich. Então não espere nada de muito normal (www.vbs.tv)