Como resultado da conclusão da transação, a Vale detém agora 37,6 do capital total da VLI.

O órgão antitruste aprovou a operação em maio.

Em abril, a Vale havia concluído as transações de transferência de 20 por cento do capital total da VLI para a Mitsui e de 15,9 por cento para o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS).

(Por Fabíola Gomes; Edição de Raquel Stenzel)