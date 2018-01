Vale considera listagem de parte de seu negócio global de metais básicos, dizem fontes

As fontes, que pediram para não ser identificadas pois não eram autorizados a discutir o assunto publicamente, afirmaram que a maior produtora de minério de ferro do mundo deve reter uma participação majoritária na nova entidade se prosseguir com o plano.

A Vale poderá revelar o plano de listar a nova entidade em Toronto e em Londres nesta terça-feira, durante evento para investidores em Nova York, disse uma das fontes.