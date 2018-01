Vale de tudo para dar uma espiadinha

Vamos admitir: um dos grandes fatores que explicam o sucesso do Orkut no País foi a sua falta de privacidade. Para o brasileiro, que já é xereta por natureza, sempre foi muito fácil passear por perfis alheios e bisbilhotar scraps e fotos dos outros. Já quem não queria se expor muito no site era obrigado a apagar os recados de hora em hora e ficar sem imagem alguma no seu álbum de fotografia. No começo de dezembro, os usuários do site de relacionamentos tiveram uma grata surpresa: uma nova ferramenta de privacidade, que permitia apenas às pessoas de sua lista de contatos verem suas fotos, vídeos, testemunhos e recados. De um lado, agradou quem vivia reclamando do "liberou geral". Do outro, deixou muito voyeur chateado. Aí o jeitinho brasileiro entrou em campo. Os primeiros códigos que pipocaram pela rede, com versões para desabilitar o cadeado das fotos e recados, eram bem chatinhos. Muitos serviam apenas para o navegador Firefox e exigiam até que se digitasse alguns comandos em HTML. Depois, mais aprimorados, foram surgindo sites com linguagem de programação PHP. Esses eram simples de mexer: uma página, cujo layout só tinha um campo de busca. Nele, colava-se a URL do perfil desejado. Em questões de segundos surgiam as fotos bloqueadas, miniaturizadas em um álbum virtual (mas sem a possibilidade de vê-las uma a uma em um tamanho maior). "Isso acontece porque cada foto tem um link diferente", explica o universitário Ycaro Afonso, de 17 anos. Ele criou o endereço http://albumhack.cliquehost.com, que hoje não funciona mais. Agora está quase impossível ver fotos e scraps. No começo (dezembro) foi fácil, porque o sistema era fraco e tinha falhas antigas. "Eu, que só faço aulas de PHP há seis meses, tinha conseguido achar brechas", diz. "Mas o Google as vem corrigindo rapidamente", completa. Quem também está atrás de falhas é Naiane Baroni, de 23 anos. E pedidos para isso não faltam. "Só dá gente que quer fuçar o perfil do namorado, do ex, ver as fotos da pessoa que deu em cima da sua namorada ou daquele carinha que você não gosta muito", ri. A catarinense diz que não explora o site para saciar os curiosos, mas para evitar que criminosos se utilizem desta nova ferramenta de privacidade para fins danosos. "Existe muito crime no Orkut. Bandidos e pedófilos estão se falando agora por scrap e ninguém mais vê", diz. Isso é sério e, curiosamente, burlar o cadeado do site pode, sim, ser usado para algo positivo. Vide o que aconteceu com a estudante de arquitetura Nathalia Fromme, de 23 anos. Há algumas semanas, ela e seu noivo receberam recados em seus perfis com o intuito de provocar uma briga entre o casal. Para Nathalia apareceu um scrap pedindo para ela ficar de olho no namorado. Para ele, surgiu uma mensagem dizendo: "Obrigada pelo convite para tomar uma cerveja, mas você sabe que somos comprometidos." A dupla não sabia quem era a garota que deixou os recados. Para piorar, o álbum virtual dela estava bloqueado. "Eu peguei um código e achei imagens de vários bebês. Estranhei e depois descobri que era um perfil falso", comenta, aliviada. VIGÍLIA VIRTUAL Para quem deseja vigiar o perfil de alguém, o www.tefucei.com é exemplar. Como o nome já diz, ele fuça cada amigo ou comunidade da pessoa desejada em busca de scraps e depoimentos, criando um relatório com as informações encontradas. Ele não burla nenhuma proteção do Orkut, apenas facilita a prática de xeretar a vida alheia. Um parecido é o www.ocurioso.com, que serve para armazenar recados (até deletados) de vários perfis. Hoje,ele só não consegue xeretar os recados dos usuários que bloquearam seus scraps. "Não discordo do Orkut, pois nele sempre se pagou o preço da privacidade. Acho até que as restrições atuais vão incentivar a entrada de novos usuários", diz Eduardo Rocha, criador do O Curioso.