Vale do Itajaí tem 130 desalojados após chuva forte A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina está monitorando a região do Vale do Itajaí após as fortes chuvas que caíram no Estado na madrugada deste sábado, 21. Pelo menos 130 pessoas foram desalojadas de maneira preventiva no município de Rio do Sul porque há riscos de alagamentos e desabamentos. Eles foram encaminhados para abrigos públicos. A cidade, banhada por três rios, tem um histórico de enchentes.