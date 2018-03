Vale e CSN põem fim a disputas sobre Casa de Pedra

Pelo acordo, a Vale abre mão do pedido de indenização financeira pelo fim do contrato de preferência de compra do minério excedente de Casa de Pedra, que pertence à CSN.

Em compensação, a CSN fica liberada da execução do contrato assinado entre a Vale e a CSN para a compra do excedente de minério, assinado em 2005.

O acordo possibilitará à Vale, "a seu exclusivo critério, suspender ou cancelar definitivamente o contrato até o final de 2009", informou a mineradora.

A mina de Casa de Pedra fez parte do descruzamento acionário entre Vale e CSN em dezembro 2000, quando a mineradora ficou com direito de comprar o minério excedente ao utilizado na produção de aço pela siderúrgica.

Mais tarde, após a Vale comprar várias mineradoras no Brasil, incluindo a Ferteco, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu que a Vale teria que optar entre manter o direito de preferência ou vender a mineradora Ferteco.

A Vale recorreu da decisão, mas perdeu no ano passado, e a CSN ficou assim liberada para vender o minério excedente.

A partir desse momento seguiu-se uma disputa judicial, agora resolvida.

PELOTAS

O acordo entre as empresas prevê ainda o fornecimento pela Vale à CSN de até 3 milhões de toneladas métricas de pelotas entre 2009 e 2014.

Esse contrato é o primeiro para o suprimento de pelotas entre as duas empresas. No passado, as companhias negociavam o produto, mas no mercado spot.

(Por Roberto Samora)