Vale investir em um laptop Blu-ray?

Para desfrutar da máxima qualidade das imagens dos filmes contemporâneos é recomendável ter um tocador Blu-ray – o formato de vídeo de alta definição que saiu vitorioso na guerra contra o HD DVD – e uma TV de alta definição. Mas será que vale a pena investir em um dos laptops que chegaram ao mercado brasileiro no segundo semestre com a promessa de serem centrais para o entretenimento em alta definição portátil? Os dois modelos, da Sony Vaio e da Acer, testados pelo Link equivalem em termos de custo à compra de uma TV de alta definição (R$ 3 mil em média) e um tocador Blu-ray (em média R$ 2 mil) ou um PlayStation 3 (entre R$1.500 e R$ 2 mil), console de games que também roda discos Blu-ray. Mas não exibem a resolução de 1.080p em suas telas diminutas. Por outro lado, além do tocador de alta definição, reúnem todas as funções de um bom notebook. Nas lojas desde agosto, o Sony Vaio FW160AE tem preço salgado para os consumidores brasileiros, mais afeitos a laptops de baixo custo: R$ 5.999. A máquina da empresa japonesa impressiona pelo design, com um LED verde iluminando o botão lateral de liga e desliga e visual "clean". Aberto, exibe um teclado sem vãos, o que o imuniza a farelos deixados por aqueles que não se furtam a lanches mesmo diante do computador. Sua tela de cristal líquido (LCD) de 16,4" tem resolução de 1.600 x 900 pixels e a proporção das telas de cinema – 16:9. O formato widescreen pode tanto agradar ao exibir filmes sem as faixas pretas como o contrário, pelo costume com a proporção 16:10, mais disseminada entre laptops. O Vaio atingiu 4,7, de um máximo de 5,9, no Índice de Experiência do Windows (WEI) – nota dada pelo Windows Vista aos computadores nos quais o sistema operacional está instalado, com base na velocidade do processador, da memória RAM, da gravação de dados no disco rígido e da performance gráfica. O Acer Aspire 6920-6888 chegou ao Brasil em junho e custa R$ 5.299. Em vez da elegância discreta da alternativa japonesa, a máquina chinesa aposta no visual exuberante, com destaque para os spots de luz roxa. Quando a máquina é ligada, a marca cravada sobre a carcaça é iluminada. Um LED azul chama a atenção tanto no eixo quanto no botão liga e desliga e no painel sensível ao toque que concentra os controles multimídia. A tela de LCD de 16" tem resolução de 1.366 x 768 pixels e também é widescreen. No Índice de Experiência do Windows, o Acer marcou 4,6. Há a vantagem e a desvantagem do sistema ser em 64 bits. Com as estradas mais largas para o tráfego de dados nos componentes do laptop, há um ganho de performance em tarefas como cálculos científicos e manipulação de imagens pesadas, mas softwares e jogos são majoritariamente escritos para sistemas em 32 bits, como o do Vaio FW160AE. Ambas as máquinas compartilham uma censura: trazem adesivos nos quais se lê Full HD/1080p. Embora sejam widescreen, tenham saída HDMI e hardware robustos o suficiente para lidar com imagens de alta definição (o que garante que, ligados em uma HDTV, serão capazes de gerar uma imagem com 1.080 pontos na vertical), as resoluções de suas telas não permitem a exibição em 1.080p. A resolução mínima necessária seria de 1.920 x 1.080 pixels. Não há impacto negativo na experiência de assistir a um filme na tela de cerca de 16 polegadas, mas o selo Full HD/1080 traz uma imprecisão. Se o objetivo for ter um bom notebook e poder conectá-lo a qualquer tela de alta definição para assistir a vídeos com a máxima qualidade, vale a pena. Ficha técnica VAIO FW160AE SONY ESPECIFICAÇÕES | Processador Intel Core 2 Duo P8400 (2,26 Ghz), 3GB de RAM, 250 GB de HD, Vídeo ATI Mobility Radeon 3470, drive reprodutor de Blu-ray, Bluetooth, Wi-Fi 802.11g/n, saída HDMI, LCD 16,4" PESO | 3,1 Kg PREÇO | R$ 5.999 WEB | http://tinyurl.com/3nzb2x DESTAQUE | Traz proporção 16:9, a mesma das telas de cinema, além de ser o primeiro com plataforma Intel Centrino 2 ASPIRE 6920-6888 ACER ESPECIFICAÇÕES | Processador Intel Core 2 Duo T7500 (2,20 GHz), 4 GB de RAM, 320 GB de HD, Placa de vídeo Nvidia 9500 GS, drive reprodutor de Blu-ray, Bluetooth, Wi-Fi 802.11g, saída HDMI, LCD 16" PESO | 3,5 Kg PREÇO | R$ 5.299 WEB | http://tinyurl.com/5y4lz83/ DESTAQUE | Controles multimídia sensíveis ao toque no teclado e Windows Vista 64 bits