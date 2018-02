Vale reduz investimentos em 2014; eleva produção de minério

O orçamento aprovado pelo Conselho da empresa para investimentos e pesquisa e desenvolvimento no próximo ano foi de 14,8 bilhões de dólares, disse a mineradora em fato relevante nesta segunda-feira. O investimento previsto para 2013, anunciado em dezembro do ano passado, foi de 16,3 bilhões.

Na nota, a empresa disse que os números são consequência de uma busca por "maximizar o valor ao acionista através de um menor portfólio composto de projetos com alta taxa de retorno ajustada ao risco".

Mais de mais de 80 por cento do orçamento para execução de projetos em 2014 será dedicado a financiar expansão da produção de minério de ferro e sua rede de distribuição, o desenvolvimento da operação integrada de carvão em Moçambique e o projeto Salobo de cobre e ouro, no Pará.

"Estamos fortemente comprometidos em alocar capital somente em ativos de classe mundial com grandes reservas, baixos custos, produtos de alta qualidade e oportunidades para expansão brownfield de baixo custo", disse o presidente da Vale, Murilo Ferreira, na nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O orçamento de 2014 inclui 9,3 bilhões de dólares para a execução de projetos, 4,5 bilhões para a manutenção das operações existentes e cerca de 900 milhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Em minerais ferrosos, principal área de atuação da empresa, estão previstos 5,4 bilhões de dólares para execução de projetos e 2,9 bilhões para manutenção de operações.

As ações da Vale exibiam queda de 0,4 por cento às 10h43, enquanto o Ibovespa tinha desvalorização de 1,45 por cento.

PRODUÇÃO DE MINÉRIO

A companhia estimou um pequeno crescimento na produção de minério de ferro em 2014. O volume deverá ser de 312 milhões de toneladas, sem incluir a produção da Samarco, uma mineradora na qual a Vale tem participação.

Em 2013, a Vale espera produzir 306 milhões de toneladas de minério de ferro, segundo meta reafirmada no último balanço trimestral.

Boa parte das despesas pré-operacionais de 2014 com implantação de projetos serão justamente no sistema S11D, que prevê expansão de produção de minério de ferro e investimentos em logística na serra sul de Carajás, no Pará.

Atualmente, a mina e a usina de processamento do projeto S11D têm o início das operações planejado para o segundo semestre de 2016, com capacidade estimada em 90 milhões de toneladas por ano.

(Por Gustavo Bonato)