Vale vai parar operação em mina de carvão na Austrália

A empresa informou, em comunicado, que vai iniciar o processo de "care and maintenance", no qual uma equipe fica encarregada de fazer manutenção da mina enquanto ela estiver paralisada, mantendo-a em condições de retomar operações no futuro.

Procurada pela Reuters, a Vale não informou o cronograma para a paralisação das operações e adoção das medidas de manutenção.

"A operação não é economicamente viável nas atuais condições de mercado ... A decisão é consistente com a estratégia da Vale de focar na disciplina na alocação de capital e maximizar valor aos seus acionistas", disse a empresa em nota.

O complexo de Integra fica no Estado de Nova Gales do Sul e inclui minas a céu aberto e subterrâneas.

A Vale é a operadora, com fatia de 61,2 por cento no empreendimento, segundo o site da companhia.

A Integra produz carvão metalúrgico para siderúrgicas ao redor do mundo, além de carvão térmico para geração de energia.

(Por Gustavo Bonato; Edição de Marcela Ayres)