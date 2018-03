Vale vê sinal de melhora na demanda chinesa por minério e metais

"Parece que há um sinal de reversão, de melhoria. No caso da China, mais pronunciado. Não é visível na esfera global, mas no caso da China é certamente", disse ele durante palestra promovida pela Fundação Getúlio Vargas "Cenários da Economia Brasileira e Mundial".

O executivo avaliou ainda que os investimentos da indústria de mineração neste ano devem cair entre 60 e 110 bilhões de dólares em relação ao ano passado devido à crise financeira mundial.

Barbosa afirmou também que vê indícios de estabilização na produção de minério e metais, sem especificar se da própria empresa, mas que os volumes estariam se consolidando em um nível mais baixo do que os verificados em outros anos.

Ele destacou ainda que, apesar de as economias emergentes serem os principais clientes da empresa, com destaque para a China, é importante que a economia norte-americana também volte a crescer, já que representa 25 por cento do comércio global.

"Estamos no período de pausa de crescimento, de ajuste, mas a tendência de melhora de longo prazo é inequívoca", disse ele, reafirmando que a Vale continua com uma posição favorável de caixa neste momento de crise e que em 31 de dezembro a empresa contabilizava 12,5 bilhões de dólares em caixa.