Valinhos-SP confirma terceira morte por gripe suína A Secretaria Municipal de Saúde de Valinhos, no interior paulista, confirmou hoje a terceira morte no município pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente chamada de gripe suína. A vítima é uma mulher, de 33 anos, que morreu no sábado, após sentir os sintomas da doença no dia 18. Ela passou por atendimento médico e internação no hospital Galileo e, desde o dia 23, estava internada em estado grave na Santa Casa da cidade. Segundo o prontuário médico, a mulher apresentava outros problemas de saúde. Até ontem, 181 pessoas já haviam morrido em decorrência da enfermidade no País. Hoje, até o fim da manhã, além da confirmação da morte em Valinhos, foram registrados mais cinco óbitos no Rio Grande do Sul e um no Distrito Federal.