Valor do MySpace pode chegar a US$ 15 bilhões O site de relacionamentos MySpace, adquirido pela News Corp., do empresário Rupert Murdoch, pode ser um dos investimentos de maior valorização nos últimos tempos na área de internet, se confirmadas as projeções de valores de mercado do serviço feitas pelo analista Jordan Rohan, da norte-americana RBC Capital. Segundo o executivo, o site, que foi comprado por US$ 580 milhões em julho de 2005, pode atingir o valor de US$ 15 bilhões nos próximos três anos. A previsão do analista, no entanto, é de que o site poderia valer até US$ 20 bilhões, com base no crescimento no uso e base de usuários do serviço. Outro uso para o serviço seria a distribuição de conteúdo musical, já que o site é utilizado por bandas novas para divulgar seu trabalho, além de vídeos. Segundo pesquisa da consultoria comScore Media Metrix, o vídeo online é cada vez mais popular entre os norte-americanos: 106,5 milhões de internautas, ou quase um terço dos usuários de banda larga nos EUA, assistiram a cerca de 7,2 bilhões de vídeos online durante julho, com média de 67 arquivos para cada usuário, 1,4 bilhão dos quais só no site MySpace. O levantamento indica que o serviço possui média mensal de 39 visualizações por usuário. Atualmente, o MySpace conta com 90 milhões de usuários ativos.