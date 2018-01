Valrhona dá chá de sumiço em São Paulo Um dos chocolates mais celebrados do mundo, o francês Valrhona sumiu das confeitarias e restaurantes de São Paulo nos últimos meses O japonês Kinoshita, que usa o Valrhona 100% cacau para fazer seu teriyaki, o substituiu pelo belga Barry-Callebaut, solução também adotada pela Chocolat des Arts, que há seis meses não recebe o ingrediente. Alexandre Boyer, representante da marca no País, explica que a irregularidade na distribuição ocorreu em razão de uma reestruturação da empresa. A partir de agora quem cuida da distribuição da Valrhona no Brasil é a Polenghi, e não mais a Vital Gourmet. O que isso muda? "Alguns chocolates vão ficar 20% mais baratos", diz Boyer. Questionado, disse que ainda não podia dar exemplos da redução de preços. O Paladar ficará de olho.