‘Vamos crescer e ocupar espaços'

O Brasil já tem seu Partido Pirata. Ele ainda está se estruturando, mas deve funcionar como o sueco. Neste ano, parte dos membros, que são cerca de 600, já se reuniram na Campus Party. A ideia não é entrar na política diretamente, com candidaturas, mas pressionar o legislativo para que mude a lei de direitos autorais que faz de "todos nós piratas", conforme disse ao Link um dos fundadores do partido, o professor de sociologia da USP Jorge Machado. Quais os objetivos do Partido Pirata no Brasil? É um movimento social, não um partido legal. Nos une à defesa dos direitos humanos, como liberdade de expressão, comunicação e privacidade. E acreditamos que o compartilhamento e a colaboração são práticas que devem ser incentivadas. Vocês estão reunindo adeptos? Nossa articulação se dá principalmente através de uma lista de e-mails. Ela reúne o núcleo do movimento, formado por entre 25 e 30 pessoas. Somos cerca de 600 no total. A maioria é jovem, gosta de tecnologia, é bem informada e tem interesse em política. Estamos em fase de reorganização para expandir. Isso inclui a migração de nossos serviços para um novo provedor (o endereço do site é www.partido-pirata.org), a realização de um encontro em São Paulo e a definição das funções principais (de cada um). Como na Suécia, vocês defendem a descriminalização dos downloads? As pessoas estão percebendo que a indústria tenta confundir a opinião pública jogando os artistas contra seu público. Na verdade tenta esconder a crise dela mesma. A internet é uma rede de compartilhamento. Por isso, a única forma de controlar isso é controlar as comunicações de cada cidadão. Há setores da indústria dispostos a violar os direitos fundamentais como privacidade e liberdade de expressão para manter seus lucros. Vocês irão pressionar o legislativo para alterar a lei de direito autoral? Teremos uma proposta própria para substituir essas leis ultrapassadas. Na minha opinião, a lei deve diferenciar os usos comerciais dos não-comerciais. Assim se poderá cobrar somente de quem está ganhando e o cidadão ficará em paz nos demais casos. No futuro, querem eleger políticos? Pretendemos, mas tudo depende do crescimento do movimento. Com as leis defasadas que estão aí, somos todos piratas. Assim, quanto mais tentarem controlar a rede, mais vamos crescer e ocupar espaços. Qual a sua opinião sobre o julgamento do PirateBay? É um tiro no pé. Vai jogar a opinião pública contra a indústria. O mundo inteiro faz cópias ditas "ilegais". As pessoas estão percebendo que a indústria tenta criar uma escassez artificial de informação. Como é impossível, tenta pelo medo, processando ou ameçando.