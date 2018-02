?Vamos preservar vidas nas rodovias', pede presidente A presidente Dilma Rousseff pediu "a todos os brasileiros" que se comprometam com práticas de direção segura nas cidades e rodovias durante as festas de fim de ano e no período de férias de verão. Ela esteve em Canoas (RS), onde inaugurou a BR-448. "Vamos preservar vidas", ressaltou.