Van capota e sete morrem na volta de um velório na Bahia

Sete pessoas morreram e oito ficaram feridas, três delas em estado grave, após uma van capotar na BA-414, entre os municípios de Pintadas e Ipirá, a 220 quilômetros de Salvador, na tarde desta terça-feira, 29.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo transportava moradores de Pintadas que haviam participado de um velório em Ipirá. No retorno, um dos pneus da van estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que capotou na pista.

Quatro pessoas morreram no local e outras três ainda foram socorridas, mas não resistiram. Dos feridos, três, em estado grave, foram transferidos para hospitais de Feira de Santana e de Salvador. Outros três seguem internados no Hospital Municipal de Ipirá e dois receberam alta médica.