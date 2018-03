Van com pacientes capota e mata sete no interior de SP Uma van que transportava pacientes e acompanhantes capotou na madrugada desta segunda-feira, 14, na Rodovia Washington Luís (SP-310), entre os municípios de Araraquara e Matão, no interior paulista, matando sete pessoas e deixando outras sete feridas. O motorista perdeu o controle do veículo, que atravessou o canteiro central que divide as pistas e veio a tombar seguidas vezes.