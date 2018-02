Van explode em posto de combustível no Rio Pelo menos uma pessoa ficou ferida em uma explosão seguida de incêndio, em um posto de combustível, em Brás de Pina, no subúrbio do Rio, no começo da manhã de hoje. Segundo informações do Corpo de bombeiros, por volta das 6 horas, uma van estava abastecendo o veículo quando o cilindro de gás natural veicular (GNV) explodiu, provocando um princípio de incêndio.