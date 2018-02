Varejistas norte-americanos rejeitam sistema de pagamentos móveis da Apple

O Wal-Mart está entre os cerca de 50 grandes varejistas que escolheram não aceitar o Apple Pay, junto a Rite Aid e CVS HealthCorp.

As empresas dizem estar trabalhando no desenvolvimento de seus próprios sistemas de pagamentos, chamados Current C, por meio do consórcio Merchants Customer Exchange (MCX).

O impulso para desenvolver uma solução de pagamento móvel própria é evitar o pagamento de taxas de cartão de crédito para empresas como Visa e Mastercard, disseram analistas. As taxas ficam entre 2 e 3 por cento dos custos por transação.

"A economia e os benefícios de se ter seu próprio sistema de pagamentos é definitivamente uma das principais razões", disse Hitesh Sheth, presidente-executivo da empresa de tecnologia para varejo e segurança cibernética Vectra Networks.

A Apple não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. A Mastercard criticou a iniciativa de CVS e Rite Aid, afirmando que limitará as opções dos consumidores.

"Estamos desapontados com o fato de tanto a Rite Aid como a CVS terem decidido bloquear seus consumidores de usar o método de pagamento que escolherem", disse o porta-voz da Mastercard, Jim Issokson.

O Apple Pay, lançado no mês passado, é um aplicativo de pagamento móvel que permite aos consumidores comprar com seus iPhones 6 e 6 Plus, por meio de leitores instalados nas lojas.

Os varejistas que estão rejeitando o Apple Pay também recusaram usar sistemas de pagamento móvel como Google Wallet e Softcard.

O porta-voz do Wal-Mart, Randy Hargrove, disse que a empresa não está usando o Apple Pay e que está focada no MCX, por fazer parte dos pesos-pesados do consórcio.

A Target disse que apoia o MCX mas que também permite aos usuários realizar compras online por meio de seu aplicativo móvel usando o Apple Pay.

(Por Nandita Bose e Nathan Layne)