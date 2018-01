Varejo online no Brasil chega a R$ 13 bi ainda neste ano O varejo virtual deve apresentar um crescimento de 34,3% neste ano, totalizando R$ 13,3 bilhões em compras, segundo relatório feito pela consultoria e-Consulting e pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. O levantamento aponta o aumento vegetativo das compras online, com a inserção de novos consumidores do varejo virtual, mas também aponta o aumento no chamado ticket, nome dado ao valor médio de compras dos compradores virtuais. A cifra foi divulgada na semana passada e envolve todas as vendas realizadas online, incluindo aí os pacotes de turismo e a venda de automóveis. Se mantidas as projeções, o setor deve representar 3,5% do varejo total do Brasil. O crescimento aponta para 5,7 milhões de compradores até o final de ano e o aumento no valor médio das compras subindo de R$ 321 para R$ 323 até o final de 2006.