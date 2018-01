Varejo virtual promove Liquidaweb nesta semana As 15 maiores lojas do comércio eletrônico brasileiro começam nesta quarta-feira, dia 26, 5ª edição da Liquidaweb, uma promoção conjunta, coordenada pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), e que dará descontos de até 50%, parcelamento de até 12 vezes sem juros e frete grátis para alguns produtos. ?A Liquidaweb é uma das iniciativas que melhor demonstram o objetivo da Camara-e.net no sentido de unir grupos de interesse na busca pelo desenvolvimento da economia digital no país. Ela já é um evento tradicional, esperado pelo consumidor e crescerá muito nos próximos anos?, comenta Manuel Matos, presidente da Camara-e.net. As lojas participantes incluem nomes como Sacks.com.br, AutoZ.com.br (do grupo DPaschoal), Pernambucanas.com.br, Americanas.com, Comprafacil.com, Extra.com.br, LivrariaCultura.com.br, LivrariaSaraiva.com.br, MagazineLuiza.com.br, Marisa.com.br, Shoptime.com.br, Siciliano.com.br, Videolar.com.br, Submarino.com.br e TokStok.com. Juntas, essas marcas representam mais de 80% de todo o faturamento do comércio eletrônico no país, segundo a Camara-e.net, e colocam à disposição do internauta cerca de 1 milhão de itens diferentes. A promoção acontecerá durante os dias 27, 28 e 29. Para aproveitar as vantagens, bastará acessar o site institucional da Liguidação (veja link acima, à direita) e escolher a loja preferida entre as participantes. O consumidor terá 72 horas para escolher entre uma grande variedade de produtos com condições especiais.