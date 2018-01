Variações sobre um tema Faço sempre pasta com mariscos e, às vezes, pasta com feijão. Mas ainda não tinha feito macarrão com os dois juntos, marisco e feijão branco. Nem tinha pensado nessa possibilidade até que jantei no início do ano com meu amigo Luciano Castiello, que nasceu na região da Ligúria, no noroeste da Itália. O que talvez importe mais é o trabalho dele, marketing de vinhos. Atualmente ele está na empresa Banfi, que produz e importa a bebida. Seu emprego exige que viaje pelo mundo todo e tenha compreensão única das relações entre vinho e comida. Veja também: Receita de pasta e fagioli con le cozze Mark Bittman ensina a fazer a pasta e fagioli con le cozze (dublado) Mark Bittman ensina a fazer a pasta e fagioli con le cozze (em inglês) Luciano me perguntou se eu já tinha comido pasta e fagioli con le cozze. O nome do prato foi suficiente para minha boca se encher de água. É, segundo ele, típico das vilas da Península de Sorrento, no sul de Nápoles. O ideal é que o prato seja feito com 50% de mariscos, 25% de pasta e 25% de feijão do tipo cannellini, borlotti ou roxinho. Os outros ingredientes são alho, azeite, vinho branco, pimenta calabresa e, ocasionalmente, alguns tomates. Eu tinha que fazer a receita. Cozinhei os mariscos no vapor de seu próprio líquido, numa panela sem água. É um jeito de intensificar o sabor do caldo. Deixei esfriar um pouco e os removi de suas conchas, reservando o líquido. Todos os mariscos, por mais escovados que sejam, têm alguma areia. Por isso é aconselhável coar o caldo em pano fino ou camadas de papel toalha. Eu acho mais fácil despejar o caldo cuidadosamente, deixando a areia no fundo da panela, que é seu lugar. O resto é muito simples – e quanto à usar feijão enlatado, a resposta é sim. Mas, lembre-se, por favor, dos rudimentos básicos dos mariscos: os selvagens têm melhor sabor que aqueles de criação, a diferença é que são mais difíceis de limpar. No processo de limpeza descarte aqueles cuja casca se abre facilmente – eles estão mortos; os pesados demais, provavelmente também mortos e cheios de lama; e os de concha quebrada, pois não valem o risco. Se seguir essas instruções, todos os mariscos que você cozinhar estarão bons e o resultado será um prato espetacular.