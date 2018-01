Vários celulares, um carregador Fabricantes de celular finalmente decidiram acabar com um problema que aflige os consumidores há anos: a malfadada entrada do carregador de celular. LG, Motorola, Nokia, Samsung e Sony Ericsson, responsáveis por mais de 80% dos celulares vendidos no mundo, anunciaram em Barcelona que criarão um carregador de celular universal, que utilizará apenas uma entrada microUSB. O objetivo é acabar com as entradas proprietárias, que variam conforme o fabricante e o modelo. Quando o carregador universal se tornar realidade, a partir de 2012, será possível usar o mesmo carregador de um celular antigo em um novo modelo. A medida deve evitar que carregadores antigos sejam jogados no lixo, o que aumenta a quantidade de lixo eletrônico. As empresas também economizarão, pois não será mais necessário colocar um carregador em cada caixa de celular à venda, como acontece hoje, e ainda poderão vender carregadores separadamente. Segundo cálculos da organização do Mobile World Congress, carregadores antigos atualmente geram mais de 51 mil toneladas de lixo a cada ano.