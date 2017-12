Vaticano alerta contra compra de relíquias de João Paulo II

O Vaticano advertiu nesta quarta-feira, 26, os católicos de que a compra de relíquias é um sacrilégio, depois de informações de que pedaços da indumentária do papa João Paulo II estavam à venda na internet. O site da Diocese de Roma vem oferecendo pequenos pedaços do hábito de João Paulo II como parte da campanha de beatificação, mas o site foi inundado com pedidos, depois de informações na mídia italiana de que as relíquias estavam à venda. João Paulo II morreu em abril de 2005 e foi o terceiro papa a passar mais tempo à frente da Igreja Católica. O site da Diocese vem oferecendo a relíquia com uma oração de um lado e o "ex-indumentis" - um pedaço da roupa do papa - do outro, desde o início do ano passado. Qualquer pessoa que clicar no link para pedir a relíquia é levado agora a um artigo no qual o porta-voz da Diocese, Monsenhor Marco Frisina, adverte que é sacrilégio comprar ou vender relíquias. Sacrilégio A versão italiana do site ainda especifica que a relíquia é gratuita, e que os interessados devem enviar apenas uma pequena doação opcional para cobrir os custos com o correio. A Diocese vai mandar um relíquia a todos os que pedirem, disse o diretor de comunicação social, Monsenhor Marco Fibbi. "Não temos a intenção de permitir que esses objetos tenham valor de itens de coleções", disse ele. "É apenas um objeto de devoção. É inútil tentar colecioná-lo ou vendê-lo na internet porque podemos satisfazer qualquer pedido por este objeto." João Paulo II, nascido na Polônia como Karol Jozef Wojtyla, está sendo considerado para beatificação, o primeiro passo para a santificação.