Vaticano cria site para se aproximar de jovens

Por ocasião do 43º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Vaticano criou um site que se conecta com a rede social Facebook, através do qual os usuários poderão trocar cartões virtuais do papa, discursos e mensagens do pontífice.

O portal, o www.pope2you.net, começará a funcionar na próxima quinta-feira, informou hoje a emissora de televisão italiana por satélite "Sky Tg24".

Este ano, o Dia Mundial das Comunicações Sociais tem como lema "Novas tecnologias, novas relações. Promover uma cultura de respeito, de diálogo, de amizade".

O site é promovido pelo Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais e, segundo disse o presidente do órgão, o arcebispo Claudi Celli, foi criado para lançar a mensagem do dia mundial através de um meio tecnológico próximo aos jovens.

O portal tem um link no Facebook e nele os usuários poderão enviar e receber cartões virtuais do papa, assim como discursos e mensagens de Bento XVI, informou a agência dos bispos católicos dos Estados Unidos, a "Catholic News Service", que tem uma sede em Roma.

Através desse site também será possível receber notícias em formato de vídeo sobre o Vaticano e o papa, na mesma linha que no YouTube, onde a Santa Sé já está presente.