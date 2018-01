Vaticano instala webcam em tumba de João Paulo II

O Vaticano inaugurou nesta quinta-feira uma página interativa na internet que permite que internautas de todo o mundo possam conhecer melhor a Santa Sé com seus museus, jardins e monumentos. Veja também: Estado do Vaticano Entre as novidades, está uma webcam instalada em frente à tumba do papa João Paulo II, morto em abril 2005, que virou uma das atrações mais visitadas pelos turistas dentro da Basílica. Outras quatro câmeras mostram alguns dos lugares mais importantes da Cidade do Vaticano, como a praça, a cúpula e a parte externa da Basílica de São Pedro. A iniciativa, de acordo com a Santa Sé, surge para responder "à presença cada vez mais numerosa de peregrinos e turistas e à contínua solicitação de informação que chega aos órgãos vaticanos através dos canais tradicionais". Dividido em cinco departamentos - Estado e Governo, Serviços, Outras Instituições, Monumentos e Loja, o novo portal está em cinco idiomas: espanhol, italiano, inglês, francês e alemão. Mas o Vaticano já avisou que em breve sairá uma versão em português. Informações institucionais sobre o menor Estado independente do mundo, com apenas 44 hectares, detalhes sobre a Capela Sistina - onde são realizados os conclaves, que elegem os papas - a farmácia vaticana e a biblioteca podem ser facilmente encontrados. Entre as atrações do portal, estão ainda diversas galerias de fotos como as do Castel Gandolfo - residência de verão do papa -, dos papamóveis, do interior e exterior da Basílica de São Pedro, além dos famosos jardins, que ocupam quase a metade da Cidade do Vaticano. É nessa grande área verde, com torres, fontes, estátuas, flores raras e árvores centenárias, que o papa Bento XVI costuma fazer seus passeios. Na parte dedicada aos museus, é oferecida uma visita virtual das coleções e das obras mais importantes, com detalhes dos quadros, afrescos e esculturas. A loja virtual do Vaticano já está no portal, mas acompanhado do aviso de que as compras de selos e moedas - muito disputados por colecionadores -, publicações e reproduções dos museus somente poderão ser feitas a partir do próximo ano. No portal constam também links para acessar todos os veículos de comunicação do Vaticano, entre eles, o jornal oficial Osservatore Romano e a Rádio Vaticana. Com o lançamento da nova página virtual - com todos os órgãos do Estado, os principais monumentos com suas respectivas descrições e imagens, os horários dos serviços para o público -, a tradicional www.vatican.va, em que era possível verificar poucas informações, como os discursos do papa, documentos e informações sobre nomeações e renúncias de bispos do mundo inteiro, não será mais a única fonte de informação oficial do Vaticano na internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.