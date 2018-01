Vaza mais uma imagem do tocador Zune, da Microsoft O blog especializado em tecnologia Gizmodo publicou uma nova imagem do tocador de música digital Zune, a aposta da Microsoft para concorrer com o iPod, da Apple. O design é o mesmo que já havia sido mostrado anteriormente. A foto está em preto-e-branco porque quem a tirou quer evitar ser identificado. É que a Microsoft liberou 150 protótipos para seus funcionários, cada um com uma cor diferente. Queria, com isso, evitar vazamentos e ainda identificar quem foi o ´traidor´. Um recurso presente no aparelho é uma presilha magnética em sua traseira, que serve para fixar os fones de ouvido. O blog também detalha que o aparelho traz uma interface com botão de navegação circular, com quatro botões em sua volta. Outros detalhes, que vazaram na Web por meio do site iLounge indica que é possível customizar o papel de parede do aparelho. Para percorrer a lista de canções, basta segurar os botões do aparelho. A velocidade com que isso acontece depende de quanto tempo o usuário mantém a tecla pressionada. Segundo o site, a interface é similar à usada no Windows Media Center 2005. O Zune traz um sintonizar rádios FM. Tanto o Gizmodo como o iLounge confirmaram a presença de funcionalidades Wi-Fi no aparelho.