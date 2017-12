Vazamento ainda interdita uma faixa da Marginal Tietê

O acidente causou interdição total da pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura do Terminal Rodoviário do Tietê, desde a manhã até as 13h30, quando houve a liberação parcial.

Segundo a assessoria da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um operário que trabalhava em uma obra de telefonia acidentalmente furou um duto de gás que provocou o vazamento e a interdição, a 300 metros da Ponte Cruzeiro do Sul. Não houve registro de feridos. A Comgás afirmou que não foi necessária nenhuma suspensão no fornecimento de gás na região e vai investigar as causas do acidente.