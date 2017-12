Vazamento de amônia interdita avenida em SP Um choque entre dois caminhões provocou hoje o vazamento de uma pequena quantidade de amônia na Avenida dos Bandeirantes, próximo ao Viaduto dos Bandeirantes, segundo o Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o vazamento ocorreu por volta das 15 horas e três das quatro faixas da via foram interditadas por motivos de segurança, provocando cerca de 4 quilômetros de congestionamento nas proximidades do local.