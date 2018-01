Vazamento de amônia intoxica 40 pessoas em Tatuí-SP

Socorridas por outros moradores e por viaturas do Corpo de Bombeiros, as pessoas atingidas foram levadas para o pronto-socorro da Santa Casa e liberadas depois do atendimento. A empresa informou que o vazamento da amônia, usada em equipamentos de refrigeração da fábrica, foi rapidamente controlado pela equipe de manutenção. Segundo a empresa, o funcionário que passou mal foi atendido e passa bem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e inspecionou as instalações. A unidade voltou a operar normalmente.