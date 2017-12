Vazamento de gás interdita pista de Marginal do Tietê Um vazamento de gás às 2 horas da madrugada desta quarta-feira, 23, provocou interdição na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, nas imediações da Rodoviária do Tietê. Segundo a assessoria da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), operários que trabalhavam em uma obra de telefonia furaram um duto com gás e provocaram interdição do local, na altura da ponte Cruzeiro do Sul. Como reflexo do acidente e dos reparos, a lentidão na pista local e na expressa se estendia pela manhã desde a Ponte Presidente Dutra.