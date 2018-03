Vazamento de gás provoca mudanças no trânsito do Rio A rede da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (Ceg) foi atingida acidentalmente por uma retroescavadeira na manhã desta quarta-feira, 19, na rua Frei Caneca, no Catumbi, região central da cidade. A máquina era usada em uma obra próxima, segundo a assessoria da Ceg provavelmente a construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida no antigo presídio Frei Caneca.