Vazamento de óleo atinge Baía de Todos os Santos (BA)

Em abril, o Instituto do Meio Ambiente da Bahia (IMA) já havia multado a Petrobras em R$ 30 milhões pelo vazamento de 2,3 mil litros de óleo em São Francisco do Conde (BA). "Tivemos três grandes problemas ambientais na região nos últimos meses: um vazamento de óleo da Refinaria Landulfo Alves (em São Francisco do Conde) em abril, o vazamento de um produto químico ainda não identificado no fim da semana passada e, agora, este vazamento na Transpetro", disse o presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiras de Madre de Deus, José Antonio Santos, conhecido como Zé Tonel. "Temos, na região, 6,5 mil pescadores e estimamos 90% de redução na pesca. A situação é caótica."

Segundo nota distribuída pela Petrobras, técnicos da Transpetro, junto com a equipe do Centro de Defesa Ambiental (CDA) da Petrobras, realizaram a contenção e recolhimento de todo o óleo combustível que vazou do navio, com o uso de barreiras e mantas absorventes. A assessoria da estatal não soube informar, porém, a quantidade de óleo que vazou. Zé do Tonel, que falou com a reportagem no início da noite, contesta a informação. "Estou no mar, perto da Praia de Madre de Deus, cercado por manchas de óleo, neste momento", contou.