Vazamento de óleo contamina Baía de Todos os Santos

A empresa informou que o óleo é uma mistura de água com hidrocarboneto - incolor, mas viscoso e com forte cheiro - e a maior parte do que vazou ficou retida no canal de água que liga a refinaria à baía. Funcionários da estatal estariam tentando bloquear o avanço do óleo e fazer a limpeza da água na região. Eles contam com o auxílio de dez embarcações e de um helicóptero.

Em nota, o IMA informou que acompanha os trabalhos de limpeza e ainda está em fase de apuração das causas do vazamento, da extensão, dos danos ambientais provocados, bem como da responsabilidade da empresa. "Tão logo disponha das informações completas, o IMA anunciará as providências que serão adotadas, de acordo com a legislação estadual de meio ambiente", afirma o texto.