Vazamento de óleo prejudica abastecimento de água no RJ

Em Barra Mansa, cidade de 180 mil habitantes, apenas uma das três estações de captação de água da cidade está parada, segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea-RJ). Já Quatis, com 13 mil moradores, suspendeu a captação completamente.

Superintendente do Inea na região, Miguel Arcanjo disse ao Estado que outras cidades abastecidas pelo Rio Paraíba do Sul (principal manancial de abastecimento do Estado do Rio) estão em alerta, como Porto Real, Barra Mansa (centro), Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí e Piraí. Caso o vazamento atinja o Rio Guandu, pode afetar o fornecimento de água para 12 milhões de habitantes da capital e da Região Metropolitana. "Se o óleo chegar ao Guandu, vai ser pouco. De qualquer forma, barreiras já foram colocadas no sistema Guandu para evitar problemas no abastecimento".

De acordo com a Transpetro, o vazamento ocorreu na noite de domingo, após criminosos invadirem as instalações da estatal e danificarem uma válvula para furtar diesel. Após o crime, os bandidos fugiram, e deixaram o óleo vazando. O diesel atingiu o rio Formoso (SP), chegou à cidade fluminense de Resende pelo rio Sesmaria e já atingiu o rio Paraíba do Sul.

O abastecimento em Resende não foi prejudicado porque o local de captação fica antes do ponto onde o rio Sesmaria encontra com o rio Paraíba do Sul. "Enviamos técnicos do município ao local do vazamento. Por sorte, o óleo atingiu um pasto antes de chegar ao rio Formoso. Isso reteve bastante diesel. Funcionários da Transpetro passaram a noite colocando boias em diversos pontos de Resende para evitar que o óleo continue descendo o Paraíba do Sul e atinja outras cidades. Também estão bombeando a água suja para caminhões-pipa, que levam o líquido para tanques onde é feita a separação da água do óleo", explicou Wilson Moura, presidente da Agência de Meio Ambiente de Resende (Amar).

Em nota, a Transpetro informou que comunicou o furto à Polícia Civil e à Companhia Ambiental (Cetesb) do Estado de São Paulo. "A Transpetro comunicou essa ação criminosa - que prejudica não só a companhia, mas toda a sociedade - às autoridades competentes, incluindo os órgãos ambientais. A empresa registrou ocorrência na delegacia policial e espera que essa quadrilha de furto de combustíveis seja desbaratada o quanto antes, com a consequente punição dos criminosos. A Transpetro está à disposição para colaborar com as investigações policiais"