Vazamento em hospital é causa do óleo no Lago Paranoá

O vazamento de óleo que atingiu nesta quinta-feira (17) o Lago Paranoá, em Brasília, teve origem em uma caldeira do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), informou ao jornal O Estado de S.Paulo o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Nilson Martorelli. A mancha chegou a ter um raio de aproximadamente três quilômetros conforme informaram, mais cedo, autoridades que cuidavam do problema.

Redes de contenção com capacidade para absorver material poluente serão instaladas até o fim desta tarde. O equipamento que será utilizado na operação, da empresa Transpetro, estava em Goiânia e chegou em Brasília. Não há no Distrito Federal máquinas disponíveis para tal atividade.

O foco do vazamento foi identificado perto de uma galeria pluvial, de onde partiu o trabalho de identificação da origem do material poluente. As ações para contenção do vazamento começaram nesta manhã. Em um primeiro momento, equipes do Instituto Brasília Ambiental, do Corpo de Bombeiros, da Marinha e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizaram uma contenção emergencial na galeria pluvial, para tentar reduzir a vazão de óleo no Lago. Mais cedo, o superintendente de Licenciamento e Fiscalização do Instituto Brasília Ambiental, órgão do Governo do Distrito Federal, Aldo Fernandes, disse estar convicto de que o acidente trará danos para a flora e a fauna da região.

O HRAN é um hospital público, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A unidade já foi multada em junho de 2012, também por problemas de vazamento de material poluente de suas caldeiras. O hospital começou a ser construído em 1972 e teve as obras interrompidas em 1975. Em 1980, as obras foram retomadas e a inauguração ocorreu em 1984. Trata-se de uma importante unidade de saúde no Distrito Federal e também para regiões vizinhas ao DF.