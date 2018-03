Vazamento pode ter causado fogo em cargueiro chileno O vazamento de combustível, transportado pelo cargueiro chileno Rio Blanco, pode ter sido a causa do incêndio que atingiu a praça de máquinas da embarcação na noite de sábado, 17, no Porto de Santos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O vazamento do combustível começou durante a tarde e ainda não há informações sobre a quantidade transportada ou sobre quanto vazou. De acordo com os bombeiros, a tripulação tentou conter o vazamento e pode ter sido esse o motivo do incêndio. Peritos da Polícia Federal estão no local. Três pessoas morreram.