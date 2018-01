Vazão menor no Cantareira Vale desde novembro A retirada de menos água do Sistema Cantareira, como ordenou decisão judicial de anteontem, já estava prevista pelos gestores do manancial desde 17 de novembro. No entanto, a medida da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) não era cumprida sistematicamente.